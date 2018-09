Chemours investeert in reductie GenX

Chemiebedrijf Chemours gaat 75 miljoen euro investeren in de fabriek in Dordrecht. Het doel is om de uitstoot van GenX te minimaliseren. Eind 2020 wil het niet meer dan één procent uitstoten van de totale uitstoot in 2017.

In 2017 werd er naar water 1200 kilo uitgestoten en naar de lucht 600 kilo. Voor 2020 wil Chemours zich dus beperken tot respectievelijk 12 en 6 kilo per jaar.

Nul is lastig

Woordvoerder Chemours Harmen Geers van Huijskens: "Eigenlijk zouden we tot nul willen reduceren, maar dat is lastig. De techniek om uitstoot te meten is nog steeds in ontwikkeling en het kan best zijn dat er tegen de tijd nog kleinere hoeveelheden te meten zijn. Dus daarom gaan we voor 99 procent."

Het chemieconcern ligt al langer onder vuur vanwege het gebruik van de kankerverwekkende stof PFOA, dat wordt gebruikt voor antiaanbaklagen en brandwerende coatings. Later werd deze stof vervangen door GenX waarvan vermoed wordt dat het eveneens thuishoort op de lijst van Zeer Zorgwekkende stoffen .

Kankerverwekkend

In juni meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat mogelijk kankerverwekkende stoffen die Chemours gebruikt bij die GenX-technologie in het verleden via het afval in lucht, bodem en water terechtkwamen. Ook constateerde de inspectie dat het Dordtse bedrijf transporteurs en verwerkers van afval niet op de hoogte bracht dat de stoffen in het afval zitten.

De Provincie Zuid-Holland legde onlangs in een nieuwe vergunning vast dat er 148 kilo naar lucht en water mag worden uitgestoten. In de oude vergunning was dat nog 6400 (water) en 2035 (lucht).

Chemours had al eerder beterschap beloofd aan omwonenden na protesten. Het bedrijf was al bezig met het testen van speciale filters om de uitstoot te verminderen. Deze bleken goed te werken en worden nu uitgebreid.