Chauffeur van truck met vluchtelingen vrij

De chauffeur van de vrachtwagen waarin vrijdag achttien verstekelingen waren gevonden, is vrijgelaten. De 43-jarige Roemeen wist niet dat hij behalve chocola ook vluchtelingen vervoerde, aldus de politie. De verstekelingen werden gevonden in de Waalhaven in Rotterdam.

In de vrachtwagencontainer zaten zestien mannen en twee vrouwen. Zij zeggen dat ze uit Eritrea komen. Twaalf verstekelingen zijn naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel gebracht.

Vier anderen hadden al asiel aangevraagd in Duitsland en Zwitserland en worden daar naartoe teruggestuurd. Twee mensen wilden geen asiel aanvragen en zijn daarom vrijgelaten. Een vluchteling werd vrijdag naar een ziekenhuis gebracht, want die was niet goed aanspreekbaar, maar het is niet bekend hoe het nu met hem of haar gaat.

Een van de vluchtelingen had vrijdag 112 gebeld vanuit de container op de vrachtwagen, maar het was niet duidelijk waar ze precies waren. De politie moest daarom via zendmasten peilen om te ontdekken waar het telefoontje vandaan kwam. Het is niet bekend waar de vrachtwagen naartoe ging.