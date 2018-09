Rampzalige uienoogst door extreem droge zomer

Er zijn dit jaar aanzienlijk minder uien door de extreem droge en warme zomer. Vooral boeren die niet hebben kunnen beregenen zitten met zwaar mislukte oogsten. Zo laat boer Jan De Jong uit Ouddorp de uien in de grond. “Ze eruit halen en opslaan is duurder dan doodspuiten en omploegen.”

Van het perceel zaaiuien van De Jong is niet meer dan 15% groot genoeg. De rest is niet veel groter dan een radijs.

“We zitten hier op de kop van het Goeree-Overflakkee met het probleem dat er geen zoet water is”, legt de boer uit. “Ik kon dus niet beregenen en daardoor zijn ze niet gegroeid. Verder op het eiland is er wel zoet water en daar zijn de oogsten beter gelukt.”

Frustrerend

De Jong schat de schade op zo’n 20.000 euro. “Een catastrofe is het. Je steekt er veel geld en energie in en je hebt uiteindelijk niks. Het hoort bij het ondernemerschap, maar het is wel frustrerend.”

De uien zijn niet alleen klein, ze hebben ook last van hergroei. Door de droogte zijn ze in pauzestand gegaan en toen het weer ging regenen zijn ze opnieuw begonnen met groeien. “En dan zijn waardeloos, je kan er niks meer mee.”

Sierfruit

Gelukkig heeft De Jong meerdere gewassen. Er is op het moment veel vraag naar sierfruit, dus daarmee kan hij het verlies wat opvangen. “Je wil niet wedden op één paard, dus je probeert alles om je bedrijf draaiende te houden.”

Er zijn meer gewassen die last hadden van de droogte. Zo is ook de aardappelopbrengst flink lager. Maar de uien zijn volgens de akkerbouwers wel het hardst geraakt. “Een jaar dat we nooit meer zullen vergeten”, aldus De Jong.