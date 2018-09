VVD Rotterdam: wij wisten niet van omstreden tweets Aartsen

VVD-fractieleden Karremans en Lansink in Rotterdamse raad

De Rotterdamse VVD-fractie kende de tweets van Thierry Aartsen niet toen ze hem vroegen om persoonlijk assistent van wethouder Bert Wijbenga te worden. Aartsen is in opspraak geraakt vanwege grove en beledigende tweets uit het verleden.

In 2009 schreef hij op Twitter: “GVD! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief.”

En in 2016 over een voetbalwedstrijd: “Een heerlijk Avondje NAC: zwarte piet in NAC-shirts op het veld en OW Sylvana van Rob van Daal door de speakers.”

De VVD in Rotterdam wil inhoudelijk niet op de tweets van Aartsen reageren, omdat hij vrijdag gestopt is als assistent van Wijbenga. Aartsen wordt Tweede Kamerlid.