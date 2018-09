Deel dit artikel:











Kunstenaar Co Westerik overleden Co Westerik bij zijn schilderij De Begrafenis van Wilhelmina. Foto: ANP

In zijn woonplaats Rotterdam is de Rotterdamse kunstenaar Co Westerik overleden. Hij was al langere tijd ziek. Westerik is 94 jaar geworden.

In museum Boijmans van Beuningen was vier jaar geleden nog een uitgebreide tentoontstelling van zijn werk. Westerk was onder meer bekend van het schilderij 'Het touwtje springende meisje', dat hij in de jaren '70 maakte op de muur van het politiebureau aan het Haagseveer. Westerik maakte ook litho's, etsen, boekomslagen en zeefdrukken.