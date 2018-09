Deel dit artikel:











Topjaar voor wijnboeren in Zuid-Holland door warme zomer

De uitzonderlijk warme zomer is goed nieuws voor de wijnboeren in de regio. De verschillende soorten druiven hangen er dit jaar grandioos bij, zag verslaggever Sjoerd van Oortmerssen in Simonshaven.

"In de veertig jaar dat ik nu wijnboer ben heb ik nog nooit zo'n mooie zomer meegemaakt'', zegt wijnboer Fred Lorsheijd uit Simonshaven. "De druiven zijn van een bijzonder goede kwaliteit en ik verwacht dat de wijnen dit ook zullen zijn. De smaak is voller, minder zuur, zachter, ronder en vriendelijker." Over twee dagen begint hij met het oogsten van de honderden verschillende druivensoorten die hij heeft hangen in zijn wijngaard ter grootte van acht voetbalvelden. Wat betreft de toekomst van de Nederlandse wijn zegt hij: "ik denk dat we een hele goede toekomst tegemoet gaan, zeker met het weer van de laatste jaren."