Arkel trots op kersverse international Frenkie de Jong

Arkel heeft er een beroemde wereldburger bij: Frenkie de Jong, die afgelopen week indruk maakte in zijn eerste twee interlands voor Oranje. Hoewel het dorp in 'de achtertuin van Feyenoord' ligt, schittert de middenvelder in het shirt van Ajax.

Maar het had niet veel gescheeld of De Jong was in de jeugdopleiding van de Rotterdammers beland. Hij maakte zijn eerste stappen op de velden van de plaatselijke club asv Arkel. Zijn talent werd daar snel ontdekt: op zesjarige leeftijd wilde RKC Waalwijk hem al hebben. Maar zijn ouders vonden dat nog te vroeg, zegt moeder Marion Scuchared.

Niet veel later moest de toenmalige zevenjarige Frenkie een lastige keuze maken: Feyenoord of Willem II. Uiteindelijk werd het de club uit Tilburg. "We zeiden dat Frenkie de keuze moest maken waar hij zich het beste bij voelde. Dat was Willem II", verklaart Scuchared.

Shirts

Ondanks het nationale en Europese voetbalsucces laat De Jong zich niet gek maken. Vraag je aan de inwoners van Arkel hoe zij de middenvelder zouden omschrijven, dan rollen de woorden 'rustig' en 'kalm' al vlug over de lippen.

Bovendien is De Jong nog altijd erg betrokken bij de club waar het voor hem allemaal begon. Als de international vrij is, dan gaat hij bij asv Arkel kijken.

Ook doneert De Jong jaarlijks vijftig euro aan de amateurclub. Verder hangen twee shirts van Willem II en Ajax, zijn profclubs, in de bestuurskamer. Maar er mag gerust nog een aantal shirts bij, vertelt voorzitter Berend Buddingh. "We hebben nog witte wanden over", knipoogt de preses.

Kijk en luister hier naar de reportages van verslaggever Sjoerd de Vos in Arkel over Frenkie de Jong.