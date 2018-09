Deel dit artikel:











Vrouw neergestoken in Rotterdam-Zuid Foto: MEdiaTV

Een 27-jarige vrouw is maandag levensbedreigend gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Ebenhaëzerstraat in Rotterdam-Zuid. De politie heeft een man aangehouden.

Agenten van het Team Parate Eenheid die extra getraind zijn op levensreddend handelen en beschikking hebben over speciale medische hulpmiddelen hiervoor, hebben de vrouw gelijk verbonden. Wat er precies is gebeurd in de woning is niet bekend. Waarschijnlijk heeft de vrouw ruzie gekregen met de man die is opgepakt. In het huis waren meerdere mensen aanwezig, onder wie kinderen. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.