Wethouder Bonte: CO2-stijging is slecht en teleurstellend

De Rotterdams wethouder Duurzaamheid & Energiestransitie Arno Bonte noemt de stijging van de CO2-uitsoot in Rotterdam "heel slecht en teleurstellend."

Uit nieuw gepubliceerde cijfers van het CBS uit 2016 blijkt dat de uitstoot van CO2 in Rotterdam de afgelopen 25 jaar gestegen is met meer dan 50 procent . Met 108 kilogram per vierkante meter, staat de stad op de derde plaats van Nederland op het gebied van CO2-uitstoot.

"Wat betreft CO2 besparing zijn we als Rotterdam tot nu toe slecht bezig geweest. Dat moet anders. Het roer moet om We zien dit als een stimulans om extra hard aan de slag te gaan," zegt Bonte. "CO2 is de afgelopen jaren met 50 procent gestegen, terwijl wij het met 50 procent willen terugbrengen. Daar gaan we nu keihard mee aan de slag."

De komst van een nieuw te bouwen centrum voor klimaatvraagstukken van de Verenigde Naties in de Rijnhaven in Rotterdam ziet wethouder Bonte als een enorme aansporing om CO2 aan te pakken. "Volgend jaar gaan we met burgers, bedrijven en partners een lokaal klimaatakkoord sluiten om dat voor elkaar te krijgen."