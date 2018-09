Deel dit artikel:











Henk Fraser over Sparta in FC Rijnmond: 'We zijn nog geen geheel'

Sparta-trainer Henk Fraser was maandagavond te gast in FC Rijnmond. De oud-speler van onder meer Feyenoord schoof aan naast presentator Etienne Verhoeff, Sinclair Bischop en Emile Schelvis. De trainer gaf Sparta in de uitzending een cijfer aan zijn ploeg. "Ik geef ons een mager zeventje", zegt hij.

"Op zich, een bepaald gedeelte staat. Je krijgt relatief weinig goals tegen", zegt hij in FC Rijnmond. "Maar over het aanvallende zijn we nog zeker niet tevreden. Eigenlijk ging dat in de eerste weken van de voorbereiding uitstekend. Ik denk dat het vooral zaak wordt dat een aantal spelers wel gaan erkennen dat ze heel veel moeite zullen moeten doen om samen te spelen, anders moet ik een keuze gaan maken." Bekijk hierboven heel de uitzending van FC Rijnmond. Daar is onder andere ook een reportage over Royston Drenthe te zien.