Filmopnames in Badhotel Rockanje: 'zes uur naar een croissantje kijken'

Badhotel Rockanje komt voor in de nieuwe Nederlandse film Shit Happens. In de film van Anna van der Heide spelen Hadewych Minis, Theo Maassen en Jeroen Krabbé.

De zwartkomische film gaat over een familie met een autoritaire vader die voor zijn familie verzwijgt dat hij al een jaar ernstig ziek is. De opnames in het hotel begonnen zondagmorgen om 10:00 uur en duurden tot 03:00 uur in de nacht van zondag op maandag.

"De producer van de film heeft me verteld dat het om vier minuutjes film gaat", zegt directeur van het badhotel Hansje Brouwer lachend. In Rotterdam waren eerder ook opnames voor de film. Daarvoor werd toen de Nieuwe Binnenweg deels afgezet.

De scene die zondag werd opgenomen speelde zich af in het zwembad van het hotel, laat Brouwer weten. "'s Morgens kwam er een hele club aan van veertig man; wagens met catering, met kappers, met kleding, het hele parkeerterrein stond vol met wagens. Boven het zwembad werd een soort kraan opgehangen waar een camera hing."

Het personeel van het Badhotel mocht zelf ook even schitteren in de film. Zij mochten figureren. "Je moet wel heel veel geduld hebben. Ik geloof dat er mensen zes uur naar een croissantje zaten te kijken, omdat ze in een ontbijtscène speelden", zegt Brouwer.

Shit Happens verschijnt naar verwachting in het najaar van 2019 in de bioscoop, met daarin vier minuten Badhotel.