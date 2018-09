Reportage over Royston Drenthe: profvoetballer bij Sparta én rapper

Het is voor Royston Drenthe een mooie week. Hij maakte vrijdag zijn eerste doelpunt voor Sparta en bracht deze week ook zijn nieuwe single 'Mooie dame' uit. Genoeg redenen voor Frank Stout om Drenthe op te zoeken in het centrum van zijn favoriete stad: Rotterdam.

De combinatie tussen muziek maken en profvoetballer zijn bij Sparta, bevalt hem goed. Ondanks dat er ook weleens kritiek op is. "Het is niet zo van: ik doe naast voetbal honkbal, of ik basketbal naast voetbal.

Dit is gewoon een passie. Mag dat niet? Die Björn van der Doelen: die had toch ook zijn gitaar? Of neem Dani Alves, die maakt ook muziek. Waarom zou je daar in hemelsnaam moeilijk over doen?"

