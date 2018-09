Marieke Keijser in halve finale van WK Roeien: 'Maar die is zwaarder dan de finale'

Het WK roeien in Bulgarije is vanaf zondag in volle gang. De Rotterdamse Marieke Keijser heeft haar eerste race er al op zitten en plaatste zich met haar partner Ilse Paulis voor de halve eindstrijd van het WK.

Keijser is nog niet helemaal tevreden. "Het was een goed begin. Het moet zeker beter en het kan ook zeker beter", zegt de roeister tegenover RTV Rijnmond. "Het is lang geleden dat we een toernooi zijn gestart, dat was een maand geleden op het EK. We zijn een ronde verder, dat is het belangrijkst."

De omstandigheden zijn niet optimaal. "Het water hier is best lastig. Er staat veel wind de afgelopen dagen. Dat geeft ons minder vertrouwen dan je wil. We moeten dat vertrouwen weer even terugvinden en daar hebben we tijdens de voorwedstrijd wel een stapje in gezet."

Donderdag zullen Keijser en Paulis de halve finale varen. Hun tegenstander is nog niet bekend. Dat zal de komende dagen duidelijk worden, omdat er nog herkansingen moeten worden gevaren.

