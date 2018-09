In Rotterdam zijn meer woonplekken nodig voor dak- en thuislozen. Net als in de andere grote steden groeit het aantal mensen zonder dak boven het hoofd.

Een van hen is Annemiek. "Ik slaap slecht, het is onrustig 's nachts op de slaapzaal en er wordt gesnurkt en soms ook gescholden", vertelt ze over de vijf maanden dat ze in de crisisopvang van het Leger des Heils in Rotterdam-West woont.

"Iedereen moet blij zijn met z'n bedje, want je slaapt niet op straat", zegt ze nederig. "Maar we zijn niet blind en achterlijk. Je wilt meer dan alleen een bed. Als 55-plusser wil je ambulant begeleid worden. Ik snap dat er wachtlijsten zijn, maar ik wacht al vijf maanden."

Flinke stijging aantal daklozen

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid en vooral in de vier grote steden. In 2009 ging het om 17.800 mensen zonder vaste verblijfplaats en in 2016 is dat aantal gegroeid naar 30.500.

Uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt dat de opvang in de knel komt door de groei van het aantal daklozen.

Daklozen moeten gemiddeld een half jaar doorbrengen in de crisisopvang voordat er een alternatieve woonplek voor ze is gevonden. Voor een plek bij beschermd wonen of een sociale huurwoning met ambulante zorg gelden lange wachtlijsten. Voor zwerfjongeren is er niet altijd een plek in de nachtopvang en zij moeten een slaapplek regelen in hun eigen netwerk.

"De zogeheten bankslapers heeft de gemeente Rotterdam vaak niet eens in beeld, daar schiet de zorg ernstig tekort", zegt Paul Hofstra van de Rotterdamse Rekenkamer.

Lange wachtlijsten

Door noodgedwongen lange tijd door te brengen in de nacht- en crisisopvang verergeren vaak de problemen. De daklozen kampen vaak met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en veel daklozen hebben schulden.

"Dat merk je hier dagelijks", zegt de dakloze Hans. "Er zitten allerlei soorten mensen hier. De een is ex-gedetineerd, de ander is - mooi woord gezegd - gebruiker."

Zowel Hans als Annemiek willen graag doorstromen naar een huisje, met hulp. "Dat willen we allemaal", zegt Hans. "Maar de wachtlijsten..." Ook Hofstra vindt de wachtlijsten belachelijk. "Die moeten echt weg. Er moeten meer plekken bijkomen. "

Wat Hans deze dag gaat doen weer hij nog niet. In de morgen moet hij de opvang uit, na 16:00 uur is hij pas weer welkom. "Ik ga ergens heen, ik weet nog niet wat. Ik heb geen plannen. Ik ga ergens zitten..."

Woensdag buigt een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad zich over de daklozenkwestie.