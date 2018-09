Deel dit artikel:











Maastunnel mogelijk ook in de ochtenspits deels dicht Foto: MediaTV

Er is een grote kans dat de Maastunnel ook dinsdagochtend nog gedeeltelijk dicht is. Dat meldt de gemeente Rotterdam maandagavond. ''De oorzaak van de problemen is nog niet gevonden'', aldus een woordvoerster.

Sinds het begin van de middag heeft de Maastunnel last van een technische storing. Een aantal installaties werkt niet goed en daarom is het niet veilig genoeg om alle rijstroken open te houden. Het verkeer kan nu alleen gebruik maken van een rijstrook van zuid naar noord. Een gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel in de ochtendspits kan behoorlijk wat verkeersoverlast opleveren. De gemeente geeft automobilisten daarom het advies dinsdag met het openbaar vervoer of de fiets naar het centrum te reizen.