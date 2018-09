Door een brand was maandag de A15 bij Ridderkerk richting Gorinchem dicht. Ongeveer 150 automobilisten negeerden de rode kruizen boven de weg. Ze krijgen een boete van 230 euro, meldt de Landelijke Eenheid.

Eerder op de middag ging de weg dicht bij knooppunt Ridderkerk. Een container in een vrachtwagen was in brand gevlogen . De afsluiting van de snelweg leidde tot flinke files.

Rond 16.30 uur was de weg weer vrij.