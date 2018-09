Het treinverkeer rond Rotterdam liep maandag vertraging op. Ter hoogte van Schiedam viel halverwege de avond een trein stil. Passagiers roken een brandlucht en waarschuwden de conducteur.

Of er ook daadwerkelijk brand in de trein is geweest, is onduidelijk. Er reden een stuk minder treinen tussen Delft, Rotterdam en Dordrecht.

Kort na 22:00 uur waren de problemen verholpen en kwam het treinverkeer weer op gang.