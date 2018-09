'Rotterdams' Oranje onder 20 verslaat Engeland: Vente scoort

Oranje Onder onder 20 heeft maandagavond in Katwijk hun leeftijdsgenoten uit Engeland met 3-1 verslagen. Feyenoorder Dylan Vente en oud-jeugdspeler van Feyenoord, Tahith Chong, scoorden voor Nederland. Fenerbahçe-speler Ferdi Kadioglu maakte de andere treffer.

Oranje onder 20 begon met Feyenoorders Tyrell Malacia, Jordy Wehrmann en Dylan Vente in de basis. Spartaan Abdou Harroui startte ook. Zijn teamgenoot Deroy Duarte begon op de bank. Afgelopen weken was er ophef over het oproepen van deze talenten van Sparta.

Oud-Feyenoorder Tahith Chong, die nu actief is voor Manchester United, deed ook vanaf het begin mee. Excelsior-speler Marcus Edwards speelde voor tegenstander Engeland.

Bondscoach Bert Konterman (ex-Feyenoord) was door persoonlijke omstandigheden afwezig bij het duel. Hij werd vervangen door Virgilio Teixeira. Oud-Feyenoorder Ulrich van Gobbel zat ook op de bank als assistent.

Vente en Chong scoren

Het 'Rotterdams gekleurde' Oranje begon niet goed aan het duel. Eddie Nketiah van Arsenal zette na zeven minuten Engeland op 1-0. Na rust bracht Tahith Chong Nederland vervolgens op gelijke hoogte.

Vanaf de strafschopstip maakte Feyenoord-spits Dylan Vente er 2-1 in het voordeel van Oranje van. Vlak voor tijd bepaalde Ferdi Kadioglu de eindstand op 3-1.

El Hankouri

Ook Feyenoorder Mo El Hankouri speelde maandagavond een jeugdinterland. Hij scoorde voor het Marokko onder 23 van Mark Wotte in de wedstrijd tegen Tunesië. Het duel eindigde in 1-1.