Brand in 'Shit Happens' Badhotel Rockanje

Nachtportier Aad Hogendoorn is de held van Badhotel Rockanje. Nog voor de brandmelders dinsdagochtend rond 05:00 uur alarm sloegen, had hij al een brand opgemerkt in het hotel. Direct sprong de nachtportier met een brandblusser op een balkon om het vuur in een naast gelegen gebouw succesvol te blussen.

Het had heel goed heel anders kunnen aflopen, hoorde Brouwer van de brandweer. De brand ontstond door kortsluiting in het plafond van een toilet. Dat afgelopen weekend filmopnamen voor de film 'Shit Happens' waren in het hotel, daar kan directrice Hansje Brouwer best weer om lachen.

Croissantjes

Wat vooral overheerst, is de waardering voor de nachtportier van het hotel. "Echt een held is het. Commandanten van de brandweer en politie beamen dat ook." Zelf kon de nachtportier niet vertellen over zijn acties. "Hij is momenteel de politie en de brandweer van croissantjes aan het voorzien die hij net gebakken heeft."

En de gasten? Die hebben, volgens Brouwer, helemaal niets meegekregen van het hele voorval. "Al staat het hele parkeerterrein te knipperen door allerlei brandweer- en politiewagens."

De brand was in een gebouw waar geen hotelgasten verblijven. De betreffende wc 'is een beetje vies', zegt Brouwer. "Verder is het plafond opengebroken, om te checken of het vuur echt uit was. Dat wordt gerepareerd en dan is het klaar. Dankzij onze held Aad."