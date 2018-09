Britt (18) en haar baby nog steeds vast in Egypte

De Rotterdamse Britt en haar baby krijgen geen toestemming om Egypte te verlaten. De Egyptische autoriteiten weigeren nog steeds om een geboorteakte af te geven voor het kind, omdat de vader niet bekend is. "We krijgen het toch wel een beetje benauwd hier", vertelt Sylvia van Baarlen, de oma van baby Yassin.

De familie probeert al twee weken om naar huis terug te keren. Britt beviel eind augustus onverwacht van haar baby. Ze wist niet dat ze zwanger was. De pasgeboren Yassin heeft geen paspoort en zonder geboorteakte is dit niet mogelijk.

"Het is de wet hier", zegt Van Baarlen. "Een ongehuwde moeder zonder vader kan geen kind registreren." Vorige week kreeg Yassin toch plots een noodpaspoort. Terugvliegen blijkt nu toch niet mogelijk zonder een speciaal stempel.

"Britt moet kunnen bewijzen dat de baby van haar is". legt de nieuwe oma uit. In het noodpaspoort moet daarom een speciaal stempel komen die dat bevestigt. "Toen wij aankwamen bij het paspoortcentrum hoorden wij dat er toch een geboorteakte nodig was."

Daardoor zit er 'totaal geen schot in de zaak', zoals Van Baarlen zelf zegt. De Egyptische advocaat die door de ambassade is toegewezen, blijft proberen om de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Maar tot die tijd zitten Britt en haar zoontje vast in Egypte.

Teleurstelling op teleurstelling

Van de advocaat heeft de familie begrepen dat de 'hoogste generaal' van Egypte geen uitzondering wil maken voor de familie. De wet is de wet. Waar Van Baarlen eerst heel hoopvol was, begint zij zich nu toch wel zorgen te maken.

Met Britt en haar baby gaat het goed, vertelt Van Baarlen. "Ze heeft wel een dipje. Het is voor ons teleurstelling op teleurstelling. Maar we houden ons sterk met één doel in gedachten: naar huis toegaan met de hele familie."