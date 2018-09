Veertig verdiepingen aan werkplekken en nog geen ruimte in De Rotterdam

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn er helemaal klaar mee: het gebrek aan werkplekken in De Rotterdam aan de Wilhelminakade. De schaarste is zo erg dat de ambtenaren 's morgens vroeg al staan te dringen voor een stekkie.

De Rotterdam heeft een woontoren, een hoteltoren en een werktoren. In dat laatste gebouw is het vanaf 07:00 uur al spits. Drie duizend gemeenteambtenaren haasten zich naar een flexplek. Al heeft de gemeente Rotterdam veertig etages voor werkplekken in De Rotterdam.

Geen kans na 09:00 uur

"Je moet voor 09:00 uur beginnen, anders heb je geen werkplek", vertelt een gemeenteambtenaar. "Om 08:30 uur begint het echt vol te lopen. Zeker op maandag, dinsdag en donderdag is het druk. Woensdag en vrijdag zijn vaak deeltijddagen. De werktijden zijn variabel, net als de plekken. Wie het eerst komt, die het eerst maalt."

Een vrouwelijke ambtenaar komt pas na 08:30 uur binnendruppelen. Zij denkt dat het daarom moeilijk wordt een werkplek te vinden: "Ik ga mijn best doen, maar het wordt lastig."

Hilde de Vries, voorzitter van de Ondernemingsraad, erkent het probleem van het tekort aan werkplekken. Ze krijgt veel klachten binnen over het gebrek aan werkplekken. "Het is lastig om in beeld te brengen wat het tekort is", vertelt De Vries. Momenteel wordt onderzocht wat precies het probleem is.​ "De huisvesting van de Rotterdamse ambtenaar is wel nijpend."

Extra geld nodig

In theorie kunnen de werkzaamheden van de ambtenaren overal worden uitgevoerd, legt De Vries uit. "Het punt is wel dat je met dit werk veel samen moet doen met collega's die in de toren zijn. Maar om met z'n allen een plek in Rotterdam te gaan zoeken, is ook niet efficiënt."

Volgens De Vries moet er extra geld beschikbaar komen voor extra werkplekken. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag.