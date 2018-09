Strijd tegen dronegebruik bij Kinderdijk

De gemeenten Molenwaard en Alblasserdam zijn een campagne gestart om het gebruik van drones bij de molens van Kinderdijk tegen te gaan. Volgens het campagneteam Holland Spoor hebben bewoners geluidsoverlast van deze vliegende camera's en wordt hun privacy geschaad.

Om hoeveel klachten het gaat, kan campagnecoördinator Sander Bruggeling niet vertellen: "Er zijn geen harde cijfers, maar het gaat wel om een serieus aantal." Werelderfgoed Kinderdijk ligt in een Natura 2000-gebied, waar ook niet zomaar gevlogen mag worden met een drone.

Social media

Er wordt op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat de vliegende camera's niet gewenst zijn. Zo staan er borden bij Kinderdijk die dat aangeven. Ook zijn gidsen en toeristenbureaus op de hoogte gebracht dat er geen drones mogen vliegen.

Verder is er een campagne op social media. "De meeste dronegebruikers komen uit de regio, dus zij zijn via social media makkelijker te bereiken", aldus Bruggeling.

Wetgeving

Het liefst ziet Bruggeling dat er een algeheel verbod komt op het gebruik van drones bij de molens van Kinderdijk. "Dat zou het mooiste zijn, maar zo simpel is dat niet."

De mogelijkheden om te controleren zijn 'redelijk beperkt'. Om te mogen vliegen met een drone zijn verschillende documenten al verplicht. Deze dronepiloten moeten aantoonbaar overlast geven en ter plekke betrapt worden voordat zij een boete kunnen krijgen.

Gemeente Molenwaard is al in gesprek geweest de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid om de wetgeving rondom drones aan te passen. Momenteel is er een aanpassing van de wetgeving in de maak, vooral op het gebied van privacy en veiligheid.

