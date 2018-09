Deel dit artikel:











Brand in verpakkingsbedrijf Hoek van Holland Brand bij verpakkingsbedrijf in Hoek van Holland (Bron: WOS - Dennis van Schie)

Aan het Amersgat in Hoek van Holland is dinsdagochtend in een verpakkingsbedrijf brand ontstaan. Het gaat om een afzuigingsinstallatie waarin het vuur oplaaide.

De brandweer heeft twee keer moeten blussen, omdat een kleine herontbranding was. De brand was even opgeschaald geweest tot 'middelbrand'. Het vuur was weer onder controle, wel kwam er rook vrij bij de brand. Er raakte volgens de Veiligheidsregio niemand gewond.