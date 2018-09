'Myjer noemde mij de vrouw die onzichtbaar werd'

'Van tranen tot vreugde' Anne Reitsma uit Berkel en Rodenrijs volgde Jochem Myjer vijf jaar lang. De fotografe kon de cabaretier zonder enige beperkingen overal volgen. Op, voor en achter het podium.

"Ik ben twee à drie keer per maand, vijf jaar lang, bij hem geweest", vertelt Reitsma. "We kennen elkaar al vijftien jaar. Toen Myjer ziek was, leek het mij interessant om hem te fotograferen in de aanloop naar zijn nieuwe show."

Vanaf de eerste avond dat Reitsma ging fotograferen, merkten Myjer en zij dat het klikte. Tijdens de boekpresentatie van 'JocheM' noemde de cabaretier Reitsma 'de vrouw die onzichtbaar werd'. "Ik kon heel dichtbij komen, zonder dat hij last van had."

Reitsma wil met het boek een 'zo echt mogelijk beeld' van Myjer geven. Tot de emotionele momenten aan toe. "Het is een bijzondere manier van elkaar beter leren kennen, zo met de camera. We zijn ontzettend 'close' op zo'n dag. Maar er zijn ook werkdagen waarop we weinig tegen elkaar zeiden", aldus Reitsma.

De cabaretier bemoeide zich niet de fotokeuze. De fotografe ging vooral mee tijdens werksituaties, maar zij heeft ook privé-dingen gedaan: "Maar de focus heeft gelegen op datgene wat Myjer voor elkaar krijgt met wat hij doet."

