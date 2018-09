Erasmusbeeld in volledige staat

Erasmusmonument weer in ere hersteld

Het monument voor Erasmus op het Grotekerkplein in Rotterdam is niet kapot gemaakt door vandalen. Vocht was de grote boosdoener. Veel tegels van het monument lagen eraf.

Andries Planting uit Lemmer kitte dinsdagmiddag de laatste tegel bij het hoofd van Erasmus vast. Het was voor de tegelzetter geen onbekend beeld, want hij zette twee jaar geleden ook de tegels op dit monument. "Het probleem is nu opgelost. Ik doe de laatste afwerking", vertelt hij.

Uit onderzoek is niet helemaal duidelijk geworden hoe het vocht achter de tegels kon komen. "Het is afgelopen zomer enorm warm geweest. Ik denk dat dit de oorzaak is geweest, maar zeker weten doe ik het niet", zegt Planting.

Planting heeft speciale injectiehars gebruikt. "Als dat verhard is, dat duurt een paar uur, dan zit de tegel weer helemaal vast." Er zijn ook tijdelijke tegels gebruikt omdat bepaalde vervangers speciaal gemaakt moeten worden. De nieuwe tegels worden naar alle waarschijnlijkheid pas na de winter gezet.

Een buurtbewoner is blij met de restauratie: "Het ziet er weer mooi uit." Hij merkt dat het Erasmusmonument een populaire hotspot is. "Het is een komen en gaan van toeristen. Ik geloof dat half-China en half-Japan een foto van het monument aan de muur heeft hangen."

Luister hierboven naar de gesprekken van verslaggever Jan-Roelof Visscher bij de restauratie van het Erasmusmonument.