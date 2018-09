Wat is het geluid van het Kralingse Bos?

Hoe ervaart u de geluiden in het Kralingse Bos? Dat wil de gemeente Rotterdam weten. Uit een geluidsbelevingsonderzoek moet blijken hoe bezoekers van het bos 'het geluid' ervaren.

Een maand lang kunnen mensen via een speciale app aangeven hoe zij het bos beleven. Zo hopen de onderzoekers te weten te komen wat positieve of negatieve geluiden zijn. De MoSART-app is actief van 12 september tot 12 oktober.

Wie geen smartphone heeft, kan in diezelfde periode medewerkers van de gemeente aanspreken in het Kralingse Bos. Zij hebben dan tablets bij zich waarop de ervaringen worden bijgehouden.

De gegevens van het onderzoek worden gebruikt voor het creëren van 'voldoende stille, rustige groene plekken in de stad', aldus de gemeente Rotterdam.