Uitzicht met sambal op het nieuwe Platje in Vlaardingen

De sloophamer is in aantaocht

Het meest markante restaurant van Vlaardingen gaat de komende weken tegen de grond. De Chinese familie Chou runt er al bijna 40 jaar 'China Garden'. Iedereen kent de plek aan de Maasboulevard in Vlaardingen, al was het alleen al vanwege de jaarlijks terugkerende overstromingen in de zaak bij hoog water van de Nieuwe Maas.

Het water levert het restaurant niet alleen jaarlijks enkele malen ellende op. Maar het uitzicht is ook fenomenaal. "Het is een levend schilderij, het staat nooit stil en je wordt er gewoon verliefd op", vertelt Jun Chou terwijl hij tevreden naar de voorbijgaande schepen kijkt. "En met de nieuwbouw wordt het alleen maar mooier", zegt hij. De jonge ondernemer is blij met de nieuwbouwplannen en ziet uit naar het grote openlucht terras dat erbij komt.

Hotel Café De Maas

Het bouwvallige pand aan de Nieuwe Maas heeft een lange geschiedenis. "Rond 1900 stond hier een graanschuur en kwamen schepen laden en lossen. Ook tonnen met haring werden hier verscheept met stoomboten", aldus Jun Chou, die trots oude foto's laat zien. "Daarna werd het een koffiehuisje met dakterras en daarna Hotel Café De Maas. Het was een plek waar mensen elkaar ontmoeten en stelletjes verliefd werden. Het terras met uitzicht werd in de volksmond 't Platje genoemd destijds en was echt een begrip hier", vertelt Jun Chou.

't Platje

Het open dakterras verdween toen het hotel een extra etage plaatste op het pand. 't Platje verdween maar zal volgend jaar dus terugkeren. De familie Chou gaat een nieuw gebouw plaatsen mét open terras. "'t Platje keert terug ja", glunderen vader en zoon Chou. "We zitten al 38 jaar hier en zetten de traditie van opa en vader voort met lekker koken op deze mooie plek", zegt Cheng Ping Chou. "En op dat terras is iedereen ook welkom voor alleen een drankje hoor", lacht hij, "het uitzicht is gratis".

De bouwtekeningen zijn gemaakt, de vergunningen binnen en het wachten is nu tot de sloper een gaatje in de agenda heeft. Voor die tijd komt er nog een afscheidsreceptie met veiling. "Een heleboel spullen gaan we veilen maar sommige elementen nemen we mee naar de nieuwbouw", zegt Jun Chou. "En datum voor de aanstaande sluiting is er nog niet, maar we willen wel vóór de kerst volgend jaar weer open zijn".

Maaspark

Het nieuwe Vlaardingse restaurant zal in een autoluwe zone komen, want de gemeente gaat het gebied rond de Maasboulevard herinrichten. "We worden onderdeel van het nieuwe Maaspark dat Vlaardingen hier wil aanleggen. Een gebied voor fietsers, voetgangers én terrasklanten. Het wordt een hotspot met het nieuwe Platje als ontmoetingsplaats. We zien hier nog altijd vaste klanten die 't Platje kennen van vroeger. Nu nemen ze hun kleinkinderen mee. Zelfs onze oude loodgieter van vroeger eet nog met regelmaat hier."