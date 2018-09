Arrestatie voor schietpartij in portiek Afrikaanderbuurt

De politie in Rotterdam heeft maandag een 20-jarige man opgepakt voor een schietpartij aan de Kaapstraat in de Afrikaanderbuurt. Bij de schietpartij raakte een 21-jarige Rotterdammer gewond.

De schietpartij was op 4 augustus. Het slachtoffer meldde zich aan het einde van de avond bij het politiebureau Maashaven dat hij was beschoten na een ruzie. Hij had bloed op zijn kleding en een lichte verwonding.

Uit de verklaring van het slachtoffer en het verhoor van de verdachte blijkt dat er ruzie is geweest in een portiek van een woning aan de Kaapstraat. Daarbij is waarschijnlijk ook geschoten. Mogelijk hadden de twee eerder ruzie gehad op het muziekfestival Crazy, Sexy, Cool in het Zuiderpark.