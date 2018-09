Deel dit artikel:











Test in Maastunnel; tunnel kwartier dicht Renovatie eerste buis Maastunnel afgerond (ANP - Piroschka van de Wouw)

In de Maastunnel in Rotterdam wordt dinsdagmiddag een test uitgevoerd om te kijken of de tijdelijke ventilatie in de tunnel weer werkt. Als dat zo is, dan wordt de hele tunnel van het verkeer van zuid naar noord weer vrijgegeven. Er is nu één rijstrook dicht.

Maandagmiddag werd bij werkzaamheden een kabel geraakt van de tijdelijke ventilatie in de tunnelbuis waar op dit moment gewerkt wordt. In verband met de reparatiewerkzaamheden is toen een rijbaan van de tunnelbuis, waar het verkeer doorheen, gaat afgesloten. Als de storing niet verholpen is, dan blijft er voor het verkeer door de Maastunnel maar één rijstrook beschikbaar tijdens de avondspits.