Luiten over polsblessure: 'Gaat naar omstandigheden goed'

Joost Luiten won in 2013 en 2016 het KLM Open, maar de editie die donderdag begint in Spijk moet hij aan zich voorbij laten gaan. De Rotterdammer is nog altijd geblesseerd aan zijn pols. ''Het zal wel even pijn doen als ik die andere jongens donderdag zie starten op de eerste hole'', aldus Luiten.



In juli liet Luiten zich opereren aan zijn hand. ''Het herstel gaat goed. Mijn pols is nu nog wat dik en dat zijn symptomen dat het nog te vroeg is om op topniveau mee te kunnen. Ik train heel licht en als ik een paar ballen sla dan voel ik de dag erna een terugslag. Maar het gaat naar omstandigheden goed.''

Luiten is deze week wel aanwezig op de KLM Open, maar in een andere rol. ''Dat wordt even wennen, maar het is ook een keer goed om het toernooi vanaf de andere kant te zien misschien. Dat is nu als ambassadeur en dat betekent onder meer aanspreekbaar zijn voor sponsors en toeschouwers om hen op die manier een leuke dag te bezorgen.''

Bekijk hierboven het volledige interview met Joost Luiten. Hierin gaat hij ook in op het feit dat hij sinds dinsdag buiten de top 100 van de wereld gevallen is. Uiteraard heeft supporter Joost Luiten het ook nog even over Feyenoord en over welke voetballers er goed kunnen golfen.