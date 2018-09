Havenbedrijf Rotterdam: snel inspectiecentra voor levende dieren

Havenbedrijf Rotterdam wil zo snel mogelijk inspectiecentra voor de import van levende dieren rond de ferryterminals in Hoek van Holland en Vlaardingen. Daar kunnen dieren uit het Verenigd Koninkrijk worden gekeurd na de brexit. Het gaat daarbij vooral om levende paarden.

Normaal gesproken zijn havenbedrijven verantwoordelijk voor het inrichten van een inspectiepunt. Zij willen daar nu geen geld in steken, omdat er nog teveel onduidelijk is over de Brexit. Daarom wil het Havenbedrijf vast starten. Waar het zogeheten Border Inspection Point moet komen, is nog niet bekend.

Het Havenbedrijf kijkt naar allerlei gemeentes in de buurt van de ferryterminals. Eerder werd al bekend dat er vanwege de brexit honderd extra veeartsen nodig zijn voor het keuren van de dieren. Tot nu toe zijn er 26 veeartsen aangenomen uit Oost- en Zuid-Europa. Er lijken namelijk niet voldoende Nederlandse artsen te zijn.