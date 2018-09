Islamitisch centrum in IJsselmonde moet in december open

De stichting Kanz Ul Huda Holland wil in december een islamitisch centrum openen in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Volgens de voorzitter van de stichting zal de overdracht van het pand half oktober plaats vinden.

In het gebouw zit nu nog een gemeenschap met Jehovah's Getuigen. "We richten ons vooral op jongeren", vertelt Maulana Mugtaar Qadri Saqibi. Hij is voorzitter van Kanz Ul Huda Holland. "Jongeren die dreigen van het rechte pad af te raken, willen we benaderen. Door het geloof kunnen we ze weer op het rechte pad krijgen."

Kanz Ul Huda spreekt van een Islamitisch, Dialoog, Sociaal, Cultureel Centrum. De stichting gaat onder meer thema-avonden organiseren en zal een gebedsruimte inrichten.

Geldstromen

Kanz Ul Huda kocht het pand voor 475.000 euro. Via een flyer riep Kanz Ul Huda mensen op om geld te doneren voor de koop. "Al heel snel hadden we vier ton binnen aan donaties", zegt Maulana. "En allemaal uit onze eigen gemeenschap van Surinaamse moslims", vult hij snel aan. "Dus geen geldstromen uit het buitenland."

Een van de doelstellingen van Kanz Ul Huda is het verspreiden van de authentiek islamitische cultuur. "Dat is gebaseerd op onze profeet Mohammed", zegt Maulana. "Hij kwam op voor de rechten van iedereen. Dat willen wij hier ook terugbrengen in de gemeenschap. Respect voor elkaar. Ongeacht je geloof."

Leefbaar Rotterdam stelt vragen

Maar Leefbaar Rotterdam is kritisch. De partij noemt de stichting Kanz Ul Huda radicaal en vindt dat de gemeente de plannen voor het centrum moet dwarsbomen. Raadslid Tanya Hoogwerf heeft dan ook vragen gesteld aan het stadsbestuur.

"Iedereen mag kritisch zijn", vertelt Maulana. "We hebben niets te verbergen, dus we hebben er geen problemen mee."

De Rotterdamse afdeling van Kanz Ul Huda is nu nog gevestigd in Rotterdam-West. Maulana zegt graag naar Rotterdam-Zuid te verhuizen, omdat het grootste deel van zijn gemeenschap daar woonachtig is.