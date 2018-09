St Juste op de bank bij Jong Oranje

Feyenoorder Jeremiah ST Juste begint dinsdagavond op de bank bij Jong Oranje, dat in Doetinchem de belangrijke Ek-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Jong Schotland. De rechtsback van Feyenoord wordt gepasseerd ten faveure van Timothy Fosu-Mensah.

Afgelopen donderdag speelde Jeremiah St Juste wel mee in de kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. Hij speelde toen als centrale verdediger. Bondscoach Erwin van der Looi stuurt verder dezelfde spelers in het veld als donderdag. Dat betekent dat Justin Bijlow doelman is en dat de oud-Spartanen Rick van Drongelen en Denzel Dumfries ook weer in de basis beginnen. Het duel in Doetinchem begint om 18:30. Nederland moet winnen om uitzicht te houden op deelname aan het EK.