Bewoners Wolphaertsbocht: 'Drie branden in korte tijd kan geen toeval zijn'

De politie maakt zich zorgen over een reeks branden in Rotterdam-Charlois. Zondagochtend was het onder meer raak aan de Wolphaertsbocht en bij het Maastunnelplein. Er lijkt geen verband te zijn, zegt de politie, maar helemaal uit te sluiten is het niet.

De branden waren kort na elkaar, buiten op straat. Niemand raakte gewond, maar vooral de brand aan het Maastunnelplein had anders kunnen aflopen. Een bankstel dat buiten stond, vloog in de fik. De vlammen zorgden voor schade aan de gevel van een flatgebouw. De bewoners moesten tijdelijk worden geëvacueerd.

"Dit is geen toeval", zegt Kees Kruijf, een bezorgde bewoner van de Wolphaertsbocht. In de vroege zondagochtend werden hij en zijn vrouw wakker door rooklucht. De ondergrondse vuilcontainer pal voor hun huis stond in brand.

Na het alarmnummer gebeld te hebben zagen zij dat een scooter een aantal deuren naast ook in brand stond. Er waren geen gewonden maar de schade aan de voorkant aan het huis is groot. De politie twijfeld of er een verband tussen de branden, maar volgens Kruijf is er van toeval geen sprake. "Als er op een plaats brand is dan is het toeval, maar er waren op drie plaatsen brand. Dat kan geen toeval zijn."