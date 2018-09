Rotterdam viert dertigjarige vriendschap met topdirigent Gergiev

Ze noemen hem 'waarschijnlijk de beroemdste dirigent van de wereld'. En omdat hij zó'n goede band heeft met Rotterdam, komt-ie vaak terug om 'fantastische muziek te maken met zijn vrienden'. En dit weekend is het weer zover: het Gergiev-festival in Rotterdam.

Het wordt een speciale editie, want precies dertig jaar geleden werd Valeri Gergiev betrokken bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. "Hij werd al heel vroeg gescout", zegt Floris Don, programmeur van het festival. Gergiev was een jonge dertiger toen hij naar Rotterdam kwam. "En hij werd meteen bij het orkest betrokken."

Volgens Don was het geen vanzelfsprekendheid dat een Rus naar Rotterdam kwam als dirigent. "Het was de tijd van het IJzeren Gordijn", zegt de programmeur. "en nu is hij uitgegroeid tot misschien wel de grootste maestro van de wereld."

Charismatisch

Volgens violist Sumire Hara maakt Gergiev nog altijd een grote indruk op de muzikanten. "Hij heeft zoveel charisma, dat je precies merkt wanneer hij in de zaal is. En dan hoef je niet eens in zijn richting te kijken."

Volgens Hara heeft Gergiev een hele speciale stijl. "Noem het maar organisch", vertelt ze. "En op die manier laat hij ook ons de muziek beleven."

Blijvende band

Volgens Don is de band tussen Gergiev en Rotterdam nog altijd erg goed. Want na dertig jaar blijft Gergiev maar terugkomen. "Noem het maar erg loyaal', zegt Don. "Want om eerlijk te zijn, kan hij op andere plekken in de wereld veel meer verdienen dan in Rotterdam, maar hij kiest toch voor ons."

Meer dan twintig jaar wordt in Rotterdam ook het Gergiev Festival gehouden. Don: "Het is een festival waarbij er ruimte is om aparte stukken muziek te spelen, waar in het programma van de rest van het jaar niet echt ruimte voor is. Mooie muziek die je samen met vrienden maakt."