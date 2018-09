Inspectie: 'Humanitas moet maatregelen nemen bij verpleeghuizen'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat zorginstelling Humanitas actie onderneemt bij twee Rotterdamse instellingen. Bij afdelingen in De Leeuwenhoek en Hannie Dekhuijzen is er te weinig deskundig personeel.

Volgens de inspectie is er "onvoldoende balans tussen de aanwezige deskundige zorgverleners en de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten." De veiligheid van cliënten zou hierdoor in gevaar kunnen komen.

De risico's zijn volgen de inspectie niet levensbedreigend. Daarom heeft Humanitas acht maanden de tijd gekregen om de situatie te verbeteren.

Bij Humanitas werden tussen april en juni vier afdelingen geïnspecteerd. Bedrijfsbreed heeft Humanitas goede stappen gezet volgens de inspectie. Voor de twee locaties is nu een zogeheten 'aanwijzing' gegeven. Dat is officiële opdracht om maatregelen te nemen.

Humanitas heeft geprotesteerd tegen de openbaarmaking van de waarschuwing, zo schrijft de inspectie. De instelling vreest dat personeel wegloopt en dat aantrekken van nieuwe werknemers nog lastiger wordt. Nu al zijn er veel flexwerkers bij Humanitas.

Een van de twee locaties, De Leeuwenhoek, stond centraal in een televisieprogramma met Hugo Borst en Adelheid Roosen. Later meldde Trouw dat in het verpleeghuis ouderen werden mishandeld. Uit extern onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van geweld.

Omdat de zaak uitvoerig is onderzocht en maatregelen zijn genomen, heeft de inspectie het onderzoek naar de melding afgesloten.