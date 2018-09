Bijlow negatief in de spotlights bij verliezend Jong Oranje

Jong Oranje kan plaatsing voor het EK in Italië volgend jaar wel vergeten. De ploeg moest de laatste drie wedstrijden winnen, maar ging vanavond met 2-1 onderuit tegen Schotland.

Bij het Nederlands team waren er basisplaatsen voor Feyenoorder Justin Bijlow en oud-Spartanen Denzel Dumfries en Rick van Drongelen.

Een negatieve hoofdrol was er voor Bijlow. Hij speelde een bal zo in de voeten van de Schotse spits Fraser Hornby, die daardoor de 1-0 kon maken.

AZ-speler Teun Koopmeiners scoorde vanuit een vrije trap nog de 1-1. In de slotfase wonnen de Schotten alsnog. Pablo Rosaria (PSV) veroorzaakte een strafschop en kon met rood vertrekken.

Door de nederlaag zakt Oranje naar de vierde plek in groep 4. Nederland speelt nog tegen Oekraïne en Letland. Plaatsing voor het EK is alleen theoretisch nog mogelijk. Als Oranje het EK mist, is ook plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokyo 2020 niet meer mogelijk.