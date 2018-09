Een bermbrand heeft het treinverkeer rondom Rotterdam behoorlijk gestremd dinsdagavond. Bij de brand is ook een bovenleiding beschadigd.

De brand woedde in de buurt van Diergaarde Blijdorp langs het spoor. Door de brand was er geen treinverkeer mogelijk vanuit Rotterdam richting Den Haag, Schiedam en over het HSL-traject naar Amsterdam.

Het treinverkeer werd nog voor 22.00 uur stilgelegd. Op social media kwamen tal van boze reacties.