Rotterdams Muziekweb krijgt collectie Nationaal Pop Instituut

De complete collectie van het vroegere Nationaal Pop Instituut komt naar Rotterdam. Het wordt opgeslagen in Muziekweb, de muziekbibliotheek in Rotterdam. Het gaat om 15.000 cd's die tot voor kort bewaard werden in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam.

Het is allemaal Nederlandse muziek, niet per se Nederlandstalig maar wel van Nederlandse artiesten en het gaat van obscure demootjes van punkbands uit de jaren tachtig tot bijna vergeten albums van nu bekende artiesten.

Zo zit er er een cd bij van Glennis Grace uit 1995, waarop ze haar liefde voor Whitney Houston al bezingt - nu gooit ze hoge ogen bij The Voice in Amerika. En er is een demo van Lange Frans en Baas B, gewoon op een gebrand cd'tje met zwarte stift erop, uit de tijd dat die net aan de weg timmerden in hiphop-land.

"We vinden het geweldig dat we al deze cd's aan onze collectie kunnen toevoegen", zegt Ingmar Vrooman van Muziekweb. "Dit is Nederlandse muziekgeschiedenis, ons cultureel erfgoed."

Het Nationaal Pop Instituut werd opgericht in 1975 om de ontwikkeling en kwaliteit van de Nederlandse popmuziek te bevorderen. In 2008 ging het NPI op in het Muziekcentrum Nederland. Toen dat in 2013 werd opgeheven, werd de collectie overgebracht naar de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

De cd's zijn te leen bij Muziekweb. Bekijk de collectie op www.muziekweb.nl