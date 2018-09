Excelsior Maassluis leeft toe naar PSV: 'We streven naar 3.500 man'

Over twee weken mag Excelsior Maassluis aantreden voor één van de mooiste wedstrijden uit de clubgeschiedenis. Landskampioen PSV komt langs in de KNVB beker. Als het aan voorzitter Gert-Jan Bunt ligt, wordt de tweede divisionist gesteund door 3.500 man.

Bunt zei dit dinsdagavond op het moment dat Excelsior Maassluis een oefenwedstrijd speelde tegen Jong Feyenoord. Volgens hem moet de club nog bergen werk verzetten om zo'n wedstrijd op het eigen complex te houden. ''Er wordt veel van je gevraagd door politie, brandweer en gemeente. Verder komt er een uitvak, een horecaplein, extra tribunes en extra licht.''

Van den Berg en Redert

Aanvaller Vincent van den Berg was enorm verheugd met de bekerloting. 'We hebben met deze club al veel meegemaakt. Kampioen in de hoofd- en topklasse en algemeen amateurkampioen. Het enige wat je mist is een mooi bekeravontuur.''

Middenvelder Niels Redert speculeert voorzichtig over de minieme kans die zijn Excelsior Maasluis maakt op een stunt tegen PSV. ''Als we heel erg lang de nul houden, gaat PSV misschien wat meer risico nemen om een verlening te voorkomen. Misschien heeft iedereen de dag van zijn leven en scoren we de 1-0.''

Jong Feyenoord

Jong Feyenoord won de oefenpot met 2-3. Excelsior Maassluis gaf veel basisspelers rust in de eerste helft en de Rotterdammers speelden met alleen maar zeer jeugdige spelers. Jari Schuurman en Ramon ten Hove waren de bekendste namen.

In de video's hierboven zijn gesprekken te zien met voorzitter Gert-Jan Bunt en de spelers Vincent van den Berg en Niels Redert.