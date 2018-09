Video: Parachutist in benarde positie boven Rhoon

Parachutespringer Aart Soeteman uit Ridderkerk beleefde zondag hachelijke momenten tijdens een sprong boven Rhoon. Hij moest zijn valscherm loslaten en zijn reserveparachute gebruiken. Hij is nu op zoek naar zijn verloren spullen.

"Meteen nadat ik mijn parachute had geopend, begon die te spinnen", zegt Aart Soeteman. "De lijnen zaten verstrikt, waardoor de parachute heel hard ronddraaide en ik in volle vaart naar beneden viel. Ik kwam opnieuw in een vrije val terecht."

Aart sprong zondagavond boven Rhoon achter een koppel tandemspringers aan, om hen te filmen met een GoPro camera. Toen zijn parachute begon te spinnen, liet hij die zo snel mogelijk los en opende de reserveparachute.

"Zo ben ik gelukkig veilig beneden gekomen. En het mooie was dat mijn parachute gevonden was door mensen uit Rhoon die het hadden zien gebeuren. Zij hebben de vliegclub gebeld dat ik mijn parachute bij hen kon komen ophalen."

Om deze eerlijke vinders te bedanken, heeft Aart dinsdagavond een cadeau bij hen gebracht. "We zaten in de tuin en zagen dat scherm heel hard naar beneden komen", zegt Jet van Loenen. "We schrokken ons kapot, want we dachten dat er nog een parachutist onder hing. Ik ben blij dat Aart er heelhuids vanaf is gekomen."

Aart gaat nu nog op zoek naar de freebag, het tasje waarin de parachute op zijn rug verpakt zit. "Ik hoop dat dat nog gevonden wordt. Op het grote witte lint dat eraan hangt, staat mijn telefoonnummer, dus als iemand het vindt, dan hoor ik dat graag."