Juffen en meesters staken voor hoger salaris

In het basisonderwijs wordt woensdag opnieuw gestaakt. Leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland leggen het werk neer, omdat ze minder werkdruk en meer salaris willen. Er ligt een eis van 900 miljoen euro op tafel, terwijl het kabinet niet meer dan 270 miljoen euro biedt.

De actievoerders komen rond 11:30 uur bij elkaar op het Wilhelminaplein in Rotterdam. Daarna lopen ze via de Erasmusbrug naar het Park bij de Euromast.

Veel stakende leraren krijgen hun salaris doorbetaald, omdat hun schoolbesturen achter de acties staan.

De acties in Zuid-Holland en Zeeland zijn de laatste in de reeks estafettestakingen die eerder werden gehouden in andere provincies. Of de onderwijzers hierna verder gaan met acties is nog onbekend. Vakbonden wachten eerst af wat er volgende week in de miljoenennota staat.