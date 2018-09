Picnic opent distributiecentrum in Rotterdam

Online supermarkt Picnic levert vanaf half oktober boodschappen vanuit een distributiecentrum in Rotterdam. Dat komt op bedrijventerrein Rotterdam-Albrandswaard.

Het is het vijfde distributiecentrum van de supermarkt. De andere centra staan in Nijkerk, Utrecht, Diemen en Eindhoven.

Met 14 duizend vierkante meter is de vestiging in Rotterdam de grootste op één na. Alleen het centrum in Eindhoven is ruimer bemeten.

Picnic zegt drie- tot vijfhonderd mensen extra nodig te hebben om de nieuwe vestiging goed te laten draaien.