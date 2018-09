Deel dit artikel:











Auto botst op verkeersregelaar Ambulance (archief)

Een verkeersregelaar is woensdagmorgen gewond geraakt bij zijn werk in 's-Gravendeel. De man werd op de N217 aangereden door een auto. Hij is gewond naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De verkeersregelaar stond bij werkzaamheden op de N217 ter hoogte van de hogesnelheidslijn bij een auto. Een andere wagen is vervolgens op die stilstaande auto geklapt. Door de knal werd de verkeersregelaar geraakt, vloog door de lucht en belandde in de berm. Ambulancepersoneel heeft de man onderzocht, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. De weg was tussen 10:00 uur en 11:45 uur afgesloten, meldde de Provincie Zuid-Holland.