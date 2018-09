Duizenden stakende leerkrachten in Rotterdam

Juffen en meesters in het basisonderwijs komen woensdagmiddag massaal samen in Rotterdam voor een staking. Ze eisen onder meer een hoger salaris en verlaging van de werkdruk.

De onderwijzers verzamelden zich rond 11:30 uur op het Wilhelminaplein. Ze lopen via de Erasmusbrug naar het Park bij de Euromast. Politieagenten houden de stoet in de gaten.



Lerarentekort

"Er zijn duizenden leraren naar Rotterdam gekomen", vertelt verslaggever Jacco van Giessen. "De stoet begon een kwartier geleden met lopen. Een deel is nu gearriveerd op het Vasteland, een deel staat nog op het Wilhelminaplein. De hele brug staat vol, 800 meter aan stakende leerkrachten."

Een van de demonstrerende juffen geeft les op basisschool De Wonderwind in Capelle aan den IJssel. "Wij hebben het geluk dat we alle plaatsen bezet hebben, maar op veel scholen is een tekort aan leraren", vertelt ze.

"Er zijn genoeg mensen die het onderwijs in willen, maar de minister moet dan wel geld vrijmaken. Ik hoop dat deze demonstratie helpt. Het gaat om de toekomst van ons onderwijs."



Bang voor ziekmeldingen

Ook de onderwijzers van basisschool De Klarinet in Lisse lopen mee. De directeur vertelt dat de situatie op school nijpend is. "Als 's ochtends om zeven uur de telefoon gaat, denk ik 'ohoh'. Er is niemand om in te springen bij ziekte. Dan moet ik als directeur voor de klas gaan staan, maar mijn gewone werk blijft dan liggen.Als het aan mij ligt blijven we staken tot de minister ons het geld geeft, dan blijven de deuren maar dicht."

Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs: “De werkdruk is nog steeds heel hoog. De leraren willen waardering voor het werk dat ze doen. Er is 600 miljoen euro nodig om in balans te komen met andere sectoren.”