FC Dordrecht heeft snel doelpunten nodig

FC Dordrecht wacht nog op de eerste overwinning van dit seizoen. Afgelopen vrijdag ging de ploeg van trainer Gérard de Nooijer pijnlijk onderuit tegen Telstar (1-4). "Die nederlaag kwam hard aan, als je kijkt naar de uitslag staat dat heel slecht."

Kansen kreeg FC Dordrecht in die wedstrijd voldoende. Ook in de weken daarvoor was de ploeg wel gevaarlijk, maar haalde het de trekker te weinig over. "Maar we moeten er niet de nadruk op leggen, dan gaat het spelen in de hoofden van de spelers. Het veldspel is ook niet altijd slecht, we creëren genoeg. We hebben een overwinning nodig", aldus De Nooijer.

"We maken het onszelf lastig", vindt speler Thomas Kok. "Door niet te scoren. Het gaat een keer komen, dan komen we in een flow en vallen ze wel denk ik. We moeten er inderdaad niet de nadruk op leggen, dan kom je in een negatieve spiraal."

Vrijdag wacht FC Twente, aan de Krommedijk. De Tukker verloren de laatste wedstrijd ook, in Enschede zelfs, van TOP Oss. "FC Twente heeft een hele nieuwe ploeg", zegt De Nooijer. "Ken heel veel spelers niet, heb nog nooit van ze gehoord. Het is lastig in te schatten hoe goed ze zijn."