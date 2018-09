Deel dit artikel:











Schipper omgeslagen motorboot gaat vrijuit Hulpverleners op de kade, kort na het ongeluk in november 2015

Een schipper, die in 2015 was gekapseisd met zijn motorboot op de Nieuwe Maas in Rotterdam, is door de rechter vrijgesproken. De man was aangeklaagd, omdat tien passagiers in het water waren beland.

Volgens justitie had de 51-jarige schipper onvoldoende afstand gehouden tot een duwbakcombinatie. Het schip had hoge golven veroorzaakt, die de motorboot had moeten ontwijken. Maar volgens de rechter staat niet vast dat de boot is omgeslagen, omdat hij te dicht op de duwbak zat. Justitie had een taakstraf van 120 uur geëist. De tien passagiers hadden een schadevergoeding gevraagd, maar zij krijgen nu niets uitgekeerd. Het ongeluk gebeurde in november 2015 ter hoogte van Rotterdam-Schiemond. De opvarenden zaten in de speedboot voor een bedrijfsuitje. Ze raakten bij het ongeluk onder meer horloges, portemonnees, autosleutels en kleding kwijt.