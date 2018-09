Deel dit artikel:











'Precies de bedoeling dat kinderpardon weinig kinderen soelaas biedt' Staatssecretaris Harbers tijdens het debat. Foto: ANP

Het is 'precies de bedoeling' dat veel asielkinderen niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Dat heeft de staatssecretaris Mark Harbers (VVD) woensdagochtend gezegd in een debat over de Armeense kinderen Lili (11) en Howick (13).

De kinderen zouden afgelopen weekend het land uit worden gezet, maar mochten op de valreep toch blijven. Mark Harbers, voormalig wethouder in Rotterdam, maakte daarbij gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. De vierhonderd andere asielkinderen die al lang in Nederland zijn kunnen volgens hem nergens op rekenen, omdat voor het kinderpardon van 2013 striktere regels zijn gaan gelden. In het kinderpardon staat dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, mogen blijven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Harbers' opmerking over de regeling schoot de linkse oppositie in het verkeerde keelgat. "Wat heeft een kinderpardon voor zin als 95 procent daarvoor niet in aanmerking komt?", vroeg Bram van Ojik (GroenLinks) zich af. De rechtse meerderheid in de Kamer dacht daar anders over. Vooral van de PVV kwam stevige kritiek dat Lili en Howick niet terug hoeven naar Armenië. Asielzoekers kunnen eindeloos doorprocederen, betoogde Sietse Fritsma.. "Alles wordt uit de kast gehaald om de boel te rekken. Alles met hulp van advocaten, op kosten van de belastingbetaler." Harbers laat onderzoek doen om te bekijken of asielprocedures kunnen worden ingekort. Volgens de PVV is zo'n onderzoek een "politiek trucje" om de discussie vooruit te schuiven. De staatssecretaris wil ook dat wordt uitgezocht wat er precies gebeurde, voorafgaand aan het besluit om Lili en Howick te laten blijven. Waarom Harbers zaterdag alsnog besloot om de kinderen niet op het vliegtuig te zetten, wil hij niet kwijt. Hij ontkent dat hij is gezwicht voor druk vanuit ChristenUnie en D66. Harbers zegt dat hij een aantal feiten heeft afgewogen en daarna op eigen houtje een besluit heeft genomen. Eerder deze week werd ook bekend dat Harbers in de aanloop naar het besluit over Lily en Howick was ondergedoken, na bedreigingen.