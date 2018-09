Deel dit artikel:











Aandacht voor lokaal homo-geweld tijdens Gay Pride Lennart Lenskens

Het geweld richting homo’s nam dit jaar toe in Dordrecht. In april werden twee mannen via datingapp Grindr in de val gelokt en in juni werd een jonge homo mishandeld na een feestje. Reden om tijdens Dordrecht Pride aandacht te vragen voor het stijgend geweld.

Galerie MooiMan heeft een thema-expositie samengesteld, waarin de kwetsbaarheid van de homoseksuele man centraal staat, vertelt voorzitter van de Stichting Dordrecht Pride Lennart Lenskens. "Kunstenaars uit heel Europa werken hieraan mee. In sommige landen mogen ze hun werk niet eens laten zien door strenge anti-homowetten." Lokale homo's op de foto Een van de kunstenaars zette verschillende homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders uit de stad op de foto. Lenskens was bij de fotoshoots aanwezig. "Het geweld leeft binnen de LGBT-gemeenschap. Je hoort dat mensen niet hand in hand over straat durven te lopen. Ze passen zich aan aan het straatbeeld. Ze hebben geen zin om de discussie aan te gaan en gaan confrontaties uit de weg." Lees ook: 14-jarige jongen vast voor anti-homogeweld Dordrecht maar. Ik heb niets tegen homo's, maar ze moeten niet op straat zoenen. Die 'maar' hoor je nooit bij hetero's. Laat iedereen zijn gang gaan en leven zoals hij of zij wil." ​In 2018 zou je toch wel hand in hand moeten kunnen lopen als homo, vindt Lenskens. "Ik hoor vaak een. Ik heb niets tegen homo's, ze moeten niet op straat zoenen. Die 'maar' hoor je nooit bij hetero's. Laat iedereen zijn gang gaan en leven zoals hij of zij wil." Tijdens Dordrecht Pride is er ook ruimte voor feest. Zo treden verschillende artiesten op en in een roze opblaasbare kerk kunnen geïnteresseerden voor één dag trouwen. Ook is er voor de eerste keer een pride walk.