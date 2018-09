Egelweekend in Chris Natuurlijk

Op 15 en 16 september is het Egelweekend. In dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op waarnemingen van egels door te geven.

Bij de Egelopvang in Papendrecht zou je heel veel egels kunnen tellen. Na een rustige periode is het er nu heel druk. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding van beheerder Ferry van Jaarsveld die vertelt waarom het zo belangrijk is dat mensen meedoen aan het Egelweekend en doorgeven waar en wanneer zij voor het laatst egels hebben gezien.

